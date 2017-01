Martina Colombari in body, che scatto erotico

10:04 - Sensuale, sexy, affascinante, una Miss che non perderà mai la corona. Alla soglia dei 40 anni (spegnerà le candeline a luglio) Martina Colombari posa sul lettone con addosso un body d'altri tempi che rende le sue forme ancora più intriganti ed erotiche. Capelli posti su un lato, coprispalle di lana, tacchi vertiginosi e fisico da capogiro per la moglie di Billy Costacurta.

Sta facendo uno shooting, ma questa posa pare le sia particolarmente congeniale, visto che sprizza sex appeal al primo sguardo. “Meravigliosa, splendida, bellissima” sono i commenti in coro dei follower. C'è anche chi scrive “No dai, questa è da attacco di cuore”. Se voleva colpire l'attenzione dei fan la bella ex reginetta di bellezza ci è proprio riuscita.



Chic ed elegante, raffinata e sempre perfetta, la Colombari posta scatti social ogni giorno. Dai momenti quotidiani in casa o per le strade di Milano, agli shooting passando per la sala trucco, la ginnastica, la spesa e gli eventi di gala. Passa da un look all'altro, dalla lingerie intrigante ai completini da palestra, destando sempre la curiosità di chi la segue.