Martina Colombari, Fatina Turchina... triste

10:44 - Un abito in tulle azzurro con le stelline, un paio di scarpette di cristallo, un cappello stellare e naturalmente una bacchetta magica. Non è Carnevale, eppure Martina Colombari sul suo Instagram appare vestita da Fata Turchina... E un po' “tristina”, come cinguetta lei mostrando un viso cupo e solcato dalle lacrime.

Del resto come spiega la ex Miss Italia “Pinocchio non mi è mai piaciuto”. Seduta sulla sedia del trucco, sconsolata e disperata, la Colombari veste i panni di una fata addobbata di tutto punto. “Tra fiaba, realtà e incredulità” aggiunge selfandosi nelle vesti da Turchina. Ma al cappello e alla bacchetta magica, Martina preferisce di gran lunga la corona di reginetta di bellezza.