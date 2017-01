28 novembre 2014 Martina Colombari e quella mano sospetta sul ventre... piatto L'ex Miss Italia posta sul social una foto ambigua e i fan le chiedono se è incinta Tweet google 0 Invia ad un amico

15:48 - Una mano sul ventre di fronte allo specchio e il post su Instagram "Notte da noi..." potrebbero far pensare che la bellissima Martina Colombari sia in dolce attesa. Il particolare non è sfuggito ai fan che sul social glielo chiedono esplicitamente. Lei al momento si chiude nel silenzio e inevitabilmente il mistero si infittisce.

E' da tanto che l'ex Miss Italia non fa mistero che le piacerebbe allargare la famiglia e proprio qualche mese fa, sulle pagine di Vanity Fair confidò: "Io e Alessandro siamo pronti, è da un annetto che ci proviamo". Che sia la volta buona? Magrissima, è troppo presto per cogliere qualche indizio. Certo, guardando gli scatti su Instagram si potrebbe pensare che la Colombari, con quel "Notte da noi..." stia in realtà alludendo alla doppia immagine riflessa nello specchio... a meno che quel tiramisù preparato all'istante comparso sempre sul social non sia la sua prima voglia.