Martina Colombari, bikini fuori stagione e curve da Miss

L'inverno è alle porte... ma non per tutte. Martina Colombari può ancora permettersi di spogliarsi e camminare in bikini su una spiaggia semi deserta sfoggiando le sue curve perfette. Una vera Miss, che a 40 anni appena compiuti non teme il passare del tempo e si gode ogni istante della sua bellissima vita con figlio e marito... il più a lungo possibile in vacanza.