Martina Colombari, battuta hot per il vestito corto

A 40 anni Martina Colombari può ancora permettersi abiti da ragazzina e dopo 11 anni di matrimonio i suoi look non lasciano indifferente il marito Billy Costacurta. Su Instagram la showgirl ha pubblicato una vignetta di lei mentre viene intervistata con scritto "Martina, come ti ha salutato tuo marito quando stavi per uscire e ti ha vista con il vestito così corto?" - "He, Mi ha infilato la mano sotto la gonna!".