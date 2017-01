Martha Hunt, un angelo in topless per Natale

12:55 - Vacanze a Miami per la super modella statunitense Martha Hunt. L'angelo biondo di Victoria's Secret, con un costumino bianco dai profili neri sfoggia un fisico longilineo che non passa inosservato. Vitino da vespa, lunghe gambe affusolate e un seno appena accennato sono la sua carta d'identità. Così come quel lato B che evidenzia mentre si immerge molto lentamente in acqua.

Venticinque anni compiuti da poco, una carriera in ascesa e misure da capogiro (86-64-86). Martha, bella e magnetica, passeggia sul bagnasciuga ancheggiando come se fosse in passerella. Stupenda in bikini, sembra sul set di uno shooting: elegante, sinuosa e provocante si rilassa sulle spiagge della Florida regalando ai bagnanti la visione delle sue curve appena coperte. Anche lontana dai riflettori resta sempre sexy.