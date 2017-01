Mark Zuckerberg sul Lago di Como: è testimone di nozze di Daniel Ek, fondatore di Spotify

Matrimonio vip 2.0 sul lago di Como: per il sì del fondatore di Spotify, Daniel Ek, è arrivato anche Mark Zuckerberg, che è stato testimone dello sposo. E' proprio Mr. Facebook, che domani sarà alla Luiss di Roma, a raccontarlo sul suo profilo, in un post accompagnato da una foto che lo ritrae assieme alla moglie e all'amico.

"Siamo al lago di Como, nell'Italia settentrionale, per festeggiare il matrimonio dei nostri amici Sofia e Daniel Ek. Molte persone", scrive Zuckerberg, accompagnato dalla moglie Priscialla Chan, "conoscono Daniel come uno dei grandiì imprenditori europei, il fondatore di Spotify. Io lo conosco come ottimo amico e padre attento".



Le nozze sono state celebrate a Villa Pliniana e seguite da un rinfresco e dall'esibizione di Bruno Mars. Poco più di una cinquantina gli invitati, che hanno calamitato l'attenzione dei curiosi, con un via vai di barche sotto la villa. Alla fine solo i barcaioli sono riusciti a vedere da vicino il ragazzo prodigio che, partito da Harvard, ha fondato un impero. Domani, lo annuncia lui stesso, sarà possibile incontrarlo di persona nella Capitale: "Sarò a Roma per un Townhall Q&A con la nostra community alle ore 16. Non vedo l'ora di parlare con voi!".