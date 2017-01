Marion Cotillard incinta: "Spero che Brad e Angelina trovino pace"

A un giorno dall'annuncio del divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, Marion Cotillard chiamata in causa come presunta amante del divo di Hollywood a cui molti attribuiscono la paternità del figlio che l'attrice sta aspettando, scrive di suo pugno un lungo post su Instagram in cui augura ai Brangelina di trovare pace in questo momento difficile. Galetto, secondo molti, sarebbe stato il set della pellicola "Allied" che vede il premio Oscar francese recitare al fianco di Pitt.