Mario Balotelli vuole Pia il più vicino possibile, trasloco in vista per Raffaella Fico?

10:08 - Ultimi giorni di vacanze al mare per la piccola Pia Balotelli e per Raffaella Fico in attesa di... traslocare a Milano. Stando al settimanale Chi infatti l'ex gieffina e sua figlia potrebbero a breve raggiungere Mario Balotelli nel capoluogo lombardo. E sarebbe stato proprio SuperMario ad esprimere questo desiderio. Un nuovo inizio per tutti?

"Sono innamorato pazzo di mia figlia. Da quando c'è lei è cambiato tutto. La voglio accanto a me il più vicino possibile...". Così Balo, da poco tornato in Italia, ha dichiarato qualche giorno fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Una nuova vita lo attende adesso, e dopo il flop al Liverpool per il calciatore si prospetta un anno di grossi cambiamenti sia sul piano professionali sia su quello privato. E così tra le promesse, già disattese dopo la multa presa per eccesso di velocità pochi giorni fa, di seguire le rigide regole comportamentali imposte dalla squadra in fatto di bon ton e look, SuperMario sembrerebbe deciso anche a svolgere, finalmente, il suo ruolo di padre, avvicinando la sua bambina. Compiti duri lo attendono.



Per ora la piccola Pia, 2 anni e mezzo, e la sua mamma la bellissima Raffaella Fico si godono gli ultimi giorni d'estate in Costiera Amalfitana, tra bagni, selfie e divertimento. Con loro la famiglia della Fico, l'immancabile fratello Francesco e mamma Antonietta, che sono sempre stati vicini a Raffaella d quando è finita la sua storia con Mario e soprattutto da quando è nata la bambina. Per il momento sono loro la sua famiglia. Presto però Raffaella e la piccola Pia potrebbero fare i bagagli e traslocare al Nord per raggiungere papà Mario. Le battaglie legali, i litigi pubblici, le ripicche e i rancori legati alla separazione e al riconoscimento della bambina sembrano un lontano ricordo. Adesso c'è un nuovo inizio per tutti. Una nuova vita, forse, insieme.