Mario Balotelli, va ad allenarsi con la "rossa"

Tuta larga, cappello di lana in testa e scarpe rosse della Ferrari, così Mario Balotelli lascia il campo d'allenamento del Liverpool e si dirige verso la sua fiammante macchina del Cavallino circondata da un gruppo di ragazzini in attesa di un autografo. SuperMario, da tenero papà, non si nega e si dedica a loro prima di salire sull'auto e sfrecciare lontano.

Toccategli tutto ma non la Ferrari. La sua passione per le auto non è un mistero, tanto che Mario agli allenamenti ci va con il suo Cavallino di cui è particolarmente geloso. E' giusto di qualche giorno fa la notizia che l'attaccante del Liverpool sia stato convocato dalla polizia dopo aver aggredito verbalmente una donna che stava fotografando la sua Ferrari parcheggiata.



Ma da quando ha scoperto di essere papà di Pia, la bimba avuta da Raffaella Fico, il suo cuore si è intenerito, almeno con i ragazzini. Finita la sessione di allenamento si dedica a un gruppo di bambini che, appostati proprio vicino al suo gioiellino, lo attendendo per un autografo. Sereno e disponibile, nonostante stia vivendo un periodo difficile in Inghilterra, Balo dà soddisfazione a tutti, poi mette in moto il bolide e scompare.



Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un trasferimento del calciatore al Napoli. Sarebbe una bella occasione per Mario che potrebbe stare più vicino alla sua bimba che vive proprio nella città partenopea con Raffaella Fico. "Non c'è niente di meglio che trascorrere del tempo con la propria figlia", ha cinguettato qualche giorno fa postando degli scatti con la figlia alla quale versa settimanalmente 1.200 euro per il mantenimento. Se la cessione verrà confermata, a gennaio Mario dovrà preoccuparsi solo di organizzare il trasferimento della sua Ferrari...