Mario Balotelli, tormenti d'amore su Twitter

Colto da amletici dubbi e tormenti sentimentali Mario Balotelli "rompe" il divieto di esporsi troppo ai social network e su Twitter affida il suo sfogo d'amore: "Che ho fatto di male io per non aver mai provato il vero amore nella coppia?". Immediati i commenti ironici dei follower, ma soprattutto quello della sua ex Fanny Neguesha: "You just jealous of the way, I am happy without you"...

La sexy modella belga, con cui SuperMario ha avuto una relazione lunga e altalenante, da poco definitivamente conclusa, ha affidato la sua risposta a Instagram citando e rivisitando il verso di una canzone di Labirinth, che si intitola proprio "Jealous": "Sei solo geloso del modo in cui io sono felice senza di te..." scrive Fanny. La fine della sua love story con Balo non deve esserle proprio andata giù, lei all'altare con lui ci sarebbe andata volentieri e a quell'anello di fidanzamento che pareva portasse proprio là, ci aveva creduto. Ma in amore il povero Mario sembra avere problemi di "mantenimento".



Le sue storie più durature e apparentemente serie, quella con Raffaella Fico, da cui è nata Pia, con tanto di battaglie legali e non solo e quella con Fanny sono state un continuo tira e molla, costellate da flirt e intermezzi amorosi di "alleggerimento", che non hanno certo giovato alla vita di coppia.



Anche i follower di SuperMario sono concordi: qualcosa non va nel modo in cui Balo si relaziona con le donne. E allora ecco una sfilza di risposte e commenti social ironici: ‏@Il_Pornografo scrive: L'amore è sopravvalutato. Come te", poi c'è MiSteRX che dice: "Sei troppo ricco, se fossi povero ti amerebbero veramente". E ancora ‏@PaddyPowerItaly: "Prima devi svuotare il conto in banca e regalare tutte le Ferrari", Boosta Pazzesca: "Mario, vai per gradi, prima chiedile come si chiama" e Christian Rizzotto: "frate secondo me cercare di tirar su famiglia con Raffaella Fico non è stata una genialata è poi vedi tu" oppure First Lady Clà: forse perché vai con gente a cui interessi solo perché sei Balotelli".

Insomma qualcosa che non va nel modo in cui SUperMario gestisce la sua vita sentimentale c'è per forza.



Che l'enfant terrible del calcio si sia posto il quesito d'amore è un fatto incoraggiante davvero, peccato che al tweet amletico il buon Mario abbia poi fatto seguire un altro cinguettio... meno tormentato: "Mi piace leggere elogi e critiche da voi tutti su ciò che scrivo ma hey hey.. Non prendete tutto sempre così seriamente. Siamo ragazzi". Un tweet... di alleggerimento.