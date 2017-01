Mario Balotelli, Pia debutta allo stadio

"Bella partita.. Bravi ragazzi. Ma certe emozioni non sono eguagliabili". Un match indimenticabile quello di Mario Balotelli al San Paolo di Napoli. Non tanto per la performance in campo (sette minuti in tutto) ma perché a vederlo giocare c'era per la prima volta la figlia Pia, accompagnata allo stadio dalla mamma Raffaella Fico. Il calciatore ha condiviso il tenero momento con uno scatto su Instagram, in cui appare con in braccio la bimba.