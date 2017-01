Mario Balotelli, le mie vacanze con Pia

Tra poche ore festeggerà il 26esimo compleanno e in attesa di trovare una svolta nella carriera, Mario Balotelli si gode la sua bellissima Pia. Il calciatore posta sul suo profilo social gli scatti di una tenerissima vacanza al largo di Napoli in barca con la sua bambina. “Unico vero amore della mia vita” cinguetta mostrando una foto dolcissima in cui stringe a sé la figlia.