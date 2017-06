Si chiama Serena la nuova fidanzata di Mario Balotelli conosciuta un mese fa in un noto locale a Montecarlo. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, sul numero in edicola da mercoledì 14 giugno, le immagini della coppia sull'Isola di Cavallo. Archiviate le storie con Dayane Mello e Fanny Neguesha, il calciatore ha occhi solo per la sua biondina originaria di Lecce. I due, che hanno raggiunto l'isola in elicottero, sorridono e si abbracciano seduti al tavolo.