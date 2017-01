Mario Balotelli, ecco il suo buen retiro

Buon giorno ! Che bello svegliarsi così in camera mia Ora allenamento... auguro a tutti una bellissima giornata” cinguettava qualche giorno fa mostrando uno splendido panorama. Ha preso casa a Varese, nella stessa dimora che ospito il rossonero fernando Torres. Una location esclusiva, dotata di tutti i comfort, ma rilassante e lontana dai bagordi della metropoli. Pare che in villa Balo abbia già fatto festa con alcuni amici e sia stato avvistato nei ristoranti della zona. A Milano ci è andato, ma senza tirar tardi.



Comincerebbe così la svolta di SuperMario che a 25 anni ha capito che è il momento di far vedere il suo valore e di dire addio alle serate festose in discoteca. Intanto nel suo cuore resta per ora solo la piccola Pia. Perché come ha ammesso il calciatore, che ha detto addio a Fanny Neguesha, "non ha mai provato l'amore vero".