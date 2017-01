Mario Balotelli e Fabrizio Corona, teneri papà ribelli

Ennesima prova di famiglia per SuperMario quindi, fotografato in giro per Milano con la sua ex Raffaella Fico e la loro bambina Pia. Le immagini esclusive pubblicate su “Chi” raccontano di una riconciliazione fra i due, che appaiono sorridenti e in totale serenità. Mario tiene in braccio teneramente la piccola Pia e sembra felice.

E il ping pong che lo vede diviso tra la Fico e la Neguesha sembra proprio non finire mai. Poche settimane fa infatti si era parlato di un ritorno di fiamma tra lui e la modella belga, che però lo aveva definito “immaturo”. Da allora i due non si sono più fatti vedere insieme. E adesso ecco la possibile spiegazione. Che il calciatore stia pensando ad un ritorno in Italia sia in campo, sia per "ricongiunzione familiare"?



Seduto su una panchina in un giardino ecco intanto Fabrizio Corona, appena uscito dal carcere di Opera, con la madre Gabriella e il figlio Carlos. L'agente fotografico, scarcerato lo scorso 18 giugno, è stato portato alla Comunità “Exodus” di Don Mazzi a Lonate Pozzolo: qui dovrà completare il suo recupero riabilitativo per curare le sue dipendenze. "Dormiamo insieme, non vai più via, vero?". Queste sono state le prime parole del piccolo Carlos quando ha visto suo padre, che ha risposto: "No, staremo sempre insieme amore mio!". Parole d'amore quelle di Corona, ma la vicenda non è finita: l'ex re dei paparazzi sta attendendo che un nuovo giudice in camera di consiglio confermi il suo sconto di pena, altrimenti le porte del carcere si riapriranno.