Mario Balotelli, coccole e baci al piccolo Lion

Brevi vacanze italiane per Mario Balotelli che da Nizza si è trasferito per qualche giorno a Brescia insieme al figlio Lion, nato lo scorso settembre, e alla sua nuova compagna, Clelia. Su "Chi", in edicola da mercoledì 10 gennaio, le prime foto del calciatore con il bambino tra le braccia che riempie di coccole e baci mentre cammina per strada.