Mario Balotelli al ristorante con Raffaella Fico e la figlia Pia a Manchester

12:19 - Si sono incontrati in un ristorante italiano a Manchester Mario Balotelli, Raffaella Fico e la loro piccola bambina, Pia. L'attaccante del Liverpool non sta vivendo un periodo felice: secondo rumors inglesi è infatti destinato a tornare in Italia. Al contrario, la ex gieffina ha trovato pace e felicità al fianco di Gianluca Tozzi, tanto che tra i due si parla di nozze.

Dopo discussioni, spesso a mezzi stampa e momenti di indifferenza, potrebbe essere tornata la quiete tra Super Mario e la Fico. Per il bene della bambina. Tanto che, pizzicati fuori da un ristorante italiano, sono sembrati sereni. E mentre Balotelli sogna di tornare a giocare in patria, per ora è atteso al ritorno dei sedicesimi della Coppa d'Inghilterra, sul campo del Bolton.



Intanto Raffaella, che ha recentemente debuttato come cantante, pensa ad organizzare il suo matrimonio tra Napoli e la Costiera Amalfitana. A portare le fedi sarà Pia.