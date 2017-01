14 ottobre 2014 Mario Balotelli, 1.200 euro a settimana per il mantenimento della piccola Pia L'attaccante del Liverpool, papà affettuoso sui social con la figlia, contribuirà con una cifra vicina a un centesimo del suo ingaggio: intanto "Chi" lo immortala insieme all'ex Raffaella Fico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:17 - “Non c'è niente di meglio che trascorrere del tempo con la propria figlia”. Mario Balotelli papà cinguetta tenero postando degli scatti con la figlia Pia. Dopo il riconoscimento, sono frequenti le visite in Italia del calciatore del Liverpool dalla piccola avuta da Raffaella Fico come testimoniano le foto di "Chi" che li immortala insieme a Brescia. Ora c'è anche un versamento per il mantenimento. Secondo il "Mirror" mille sterline a settimana.

Aveva detto che avrebbe stupito tutti nelle sue vesti di papà amorevole e così è stato. Pia al momento è l'unica donna della sua vita e SuperMario la riempie di attenzioni e coccole. Sul suo profilo social posta le immagini delle sue manine, della bimba abbracciata al suo petto e in spalla. Scatti dolci che confermano le intenzioni del bomber.



Ora secondo il tabloid britannico Mirror, Balo avrebbe anche accettato di contribuire al mantenimento della bambina con un versamento di mille sterline (1.200 euro circa) a settimana. L'attaccante del Liverpool quest'anno ha firmato un contratto di quattro anni con la squadra inglese per un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione, che significa quasi 115mila euro a settimana. In rapporto li contributo per Pia peserà poco sulle tasche di SuperMario, anche se si tratta di un passo importante sul piano simbolico e anche materiale.





L'INCONTRO SEGRETO CON RAFFAELLA FICO - Il settimanale "Chi" intanto pubblica le foto dell'incontro segreto tra Mario e Raffaella: il campione del Liverpool ha approfittato di una pausa per volare in Italia e stare un po' con la piccola Pia. Per evitare i curiosi Balotelli e la Fico si sono dati appuntamento di notte a Brescia, vicino alla casa del campione. Un incontro cordiale, che è stato documentato dai fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Accortosi dei paparazzi Balotelli, con istinto paterno, ha cercato di fare scudo alla piccola Pia, proteggendola dai flash.