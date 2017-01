Marina La Rosa e Roberta Beta, riecco le gieffine

Sono passati quindici anni dalla prima edizione del Grande Fratello, ma Marina La Rosa e Roberta Beta resteranno le "gieffine” per eccellenza. La ex "gatta morta" e l'inquilina che si fece notare per la sua schiettezza sono state beccate l'altra sera insieme all'anteprima del musical Dirty Dancing a Roma. Marina è sposata e mamma di due bambini, Roberta fa la conduttrice radiofonica.