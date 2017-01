Marika Fruscio ora è una ex supermaggiorata: eccola dopo la riduzione del seno

Il seno prorompente è stato la sua fortuna. Conosciuta per la sua taglia extra large di reggiseno, Marika Fruscio si è sottoposta a intervento chirurgico per ridurre le sue curve. "Domani tolgo un po' della mia fortuna per fare un grande favore alla mia schiena. Fatemi un in bocca al lupo" cinguettava qualche giorno fa. E ora eccola dal letto della clinica mostrare le sua nuova taglia: "Sto bene... grazie a tutti del vostro affetto".