Marika Fruscio, il suo sexy Natale è in azzurro

Gli auguri natalizi più esageratamente erotici sono quelli di Marika Fruscio, che come ogni anno sfoggia una lingerie bollente sotto l'albero. Per il 2015 la showgirl ha deciso di pensare alla sua squadra del cuore e così eccola posare con il suo straripante décolleté. La biancheria scelta è di colore azzurro, come il Napoli.