Marie Ange Casta, la sorellina di Laetitia è tutta nuda

Copertina e servizio fotografico (di Leila Smara, ndr) super bollente per Marie Ange Casta, sorellina minore della ben più nota Laetitia. La sexy attrice e modella venticinquenne promette davvero bene. Completamente nuda sotto la doccia e in una serie di scatti in topless la piccola Casta è la cover girl di Lui Magazine e sembra decisa a farsi notare...

All'attivo ha già qualche ruolo in film francesi e parecchie sfilate, nonché servizi fotografici, ma così provocante e osé non si era ancora mai vista. Bella e sensuale come la sorella 37enne, sogno erotico di un'intera generazione, Marie Ange sembra proprio intenzionata a non passare inosservata e a voler oscurare il ricordo dell'intramontabile Laetitia.