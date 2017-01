Marica Pellegrinelli un buongiorno super sexy

“La nostra unione è forza. Il nostro cuore supererà ogni confine, anche in questo mondo ostile, dove di amore non ne vedo l'ombra Ti AMO”, aveva scritto Ramazzotti il giorno dell'anniversario sul suo profilo Instagram. Lei aveva risposto per le rime: “Sarà un'altra estate che di noi racconterà”, citando le parole dell'ultimo successo del cantante: “Un'altra estate". Insomma tra i due le scintille sono ancora al massimo della loro potenza e ancora di più dopo la nascita di Gabrio Tullio il secondogenito della coppia venuto al mondo il 14 marzo. La bella modella 27enne però non ama molto mettere in mostra la sua vita privata. Schiva e molto riservata Marica non è certo una fanatica dei social e nemmeno dei flash dei paparazzi. Che di recente però l'hanno immortalata in versione mamma bis, con la piccola Raffaela Maria .che ormai ha 3 anni e il nuovo arrivato in carrozzina. Nello scatto sensuale sul letto però eccola in una versione più sexy ed inedita, quasi a ribadire: sono felicemente mamma e moglie ma resto anche una donna dall'incredibile sex appeal.