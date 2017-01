Marica Pellegrinelli, pancino sospetto

09:43 - Mani su un pancino appena accennato ma decisamente più "formoso" di quello a cui siamo abituati di solito... Marica Pellegrinelli, professione modella, moglie di Eros Ramazzotti e mamma della piccola Raffaela è in giro a fare shopping con un'amica e nonostante il vestito largo sembra non riuscire a nascondere quella che ha tutta l'aria di essere una dolce attesa.

Si sono sposati con il rito civile appena quattro mesi fa e ora sembrano pronti a festeggiare un'altra bella notizia... Come se il matrimonio "ufficiale" necessitasse di un regalo speciale, per consacrare, ancora una volta, la loro unione. Nessuna conferma ma, a differenza delle altre volte, nemmeno nessuna smentita. Sì perché già nel corso dell'estate qualche settimanale aveva iniziato ad insinuare che Marica avesse voglia di un secondo bebè ma lei, prontissima, postava foto sui social dove mostrava la pancia piatta e scolpita. Questa volta, invece, posa vestita di tutto punto e per le strade del centro sorride ai fotografi... Sguardo più luminoso del solito, mani sul pancino accennato e un viso raggiante, arrotondato, lei che è sempre stata così spigolosa.



Facile fare paragoni con l'altra donna di Eros, Michelle Hunziker, anche lei in dolce attesa. Le nozze della conduttrice con Tomaso Trussardi sono previste per il 10 ottobre e pare proprio che la svizzera arriverà all'altare con una pancetta piuttosto pronunciata. Marica Pellegrinelli, però, non teme i confronti: con Ramazzotti va tutto a gonfie vele. E quella rotondità non fa che confermarlo...