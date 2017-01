Marica Pellegrinelli: "Aspetto un maschietto"

09:50 - Fresca di nozze con Eros Ramazzotti, una figlia di tre anni e un maschietto in grembo, 26 anni, un lavoro da modella e il sogno di fare l'attrice. “Faccio la modella da quando avevo 12 anni. All'inizio ho avuto qualche problema di gestione con la mia quarta di reggiseno... La vera seccatura sono gli sguardi addosso” racconta Marica Pellegrinelli al settimanale Grazia. E per la prima volta conferma: “Aspetto un maschietto che nascerà a metà marzo”.

“La famiglia per me viene prima di tutto. E per Eros, in fondo, è lo stesso: resiste un paio di settimane, poi sente il bisogno di vedere la bimba e stare con noi” racconta la Pellegrinelli che posa conturbante e sensuale al quarto mese di gravidanza.



Tacchi vertiginosi e trucco sul viso per i servizi fotografici, ma la vera Marica andrebbe in giro al naturale: “E' che sono alta 1,70 e quando metto i tacchi sembro una pertica. Oltre al mal di schiena che mi fanno venire quando giro con mia figlia o la prendo in braccio. Con il trucco, invece, sono molto basica. Sarà che per lavoro ho iniziato presto col make up. La verità è che se fosse per me, andrei in giro senza. Però mi rendo conto che un po' serve, perché poi mi arrabbio quando qualcuno mi fotografa e sembro tremenda”.



L'ultima confidenza al settimanale, la più importante e attesa, arriva però via sms: “Aspetto un maschietto che nascerà a metà marzo – scrive la Pellegrinelli – Sul set, ero già al quarto mese”. Ed era in forma strepitosa.