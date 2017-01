25 marzo 2015 Marica Pellegrinelli, a spasso con il piccolo Gabrio Tullio Ramazzotti A pochi giorni dalla nascita, la modella porta il figlio alla visita di controllo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Stringe forte al petto il suo bambino, nato il 14 marzo, e sorride dolcemente ai flash. Marica Pellegrinelli, neo mamma del piccolo Gabrio Tullio, è già in perfetta forma fisica e da sola porta il suo cucciolo al primo controllo all'ospedale Buzzi di Milano. Scarpe basse, occhiali da sole, capelli raccolti in una coda e un bellissimo viso acqua e sapone per la moglie di Eros Ramazzotti.

Anche la Pellegrinelli, come Michelle Hunziker, ex moglie di Eros Ramazzotti, si destreggia abilmente da sola a pochi giorni dal parto. Già mamma di Raffaela Maria, 3 anni, la modella, pizzicata dal settimanale Diva e Donna, è felice e appagata. Copre con cura il suo bambino per ripararlo dal freddo e dagli obiettivi dei paparazzi e lo sistema sul passeggino per raggiungere l'ospedale in cui è nato per fare i controlli di routine.



Marica se la cava benissimo anche senza Eros che il 27 marzo debutterà con il suo primo singolo "Alla fine del mondo", tratto dal nuovo album "Perfetto", in uscita il 12 maggio.