Mariana Rodriguez tutta curve sexy a Roma

Pantaloni skinny, che valorizzano un lato B da competizione, pancia piatta e scoperta, crop top metal e scarpe con super tacco. Mariana Rodriguez incanta tutti a Roma con un look casual, ma molto sexy e si conferma una vera e propria promessa dello showbiz. La 23enne venezuelana non perde un colpo e ad ogni apparizione è da standing ovation.

Del continuo paragone che i media fanno tra lei e l'altra Rodriguez argentina, quella più famosa, per ora almeno, non si cura, Mariana è decisa a farsi strada con le sue qualità e le sue curve, senza far riferimento a nessuno. Ventitré anni, bellissima e molto determinata la sexy Rodriguez sarà tra i protagonisti del nuovo film di Neri Parenti "Ma tu di che segno 6?" di prossima uscita e tra shooting fotografici e apparizioni varie sa come far parlare di sé. A parlare in realtà sono le sue forme scultoree e le sue curve scolpite. Un vero capolavoro!