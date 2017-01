Mariana Rodriguez, sideboob con gli amici

08:27 - Un selfie piccante con gli amici in via Tortona a Milano. Mariana Rodriguez non perde occasione per mostrare il suo lato più erotico, così, ospite al White durante la Milano Fashion Week, la modella venezuelana si diverte a provocare con mise audaci. Con lei basta una semplice canotta per svelare il sideboob che non ti aspetti...

Mariana si presenta con un top rosso e nero che evidenzia il suo seno prorompente e lascia scoperto l'ombelico, ma copre le spalle con una giacca. Poi, mentre sceglie i costumi coloratissimi per la prossima stagione estiva del brand 4giveness, tra peperoncini piccanti e note leopardate, decide di regalare il suo siparietto hot. E così eccola cambiarsi la maglia e indossare una pratica canotta, dal giro manica leggermente allargato... Quel tanto che basta per mostrare un sideboob da far impazzire. Niente reggiseno per la Rodriguez e così la maglia senza maniche semplice ed essenziale si trasforma in un capo di alta seduzione. Mariana allora si scatena in selfie e scatti piccanti con gli amici e per i fan è uno spettacolino da non perdere.