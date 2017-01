Mariana Rodriguez, prove da sposa sexy Ma presto sarà senza veli

Mariana Rodriguez "gioca" a far la sposa all'ombra del Vesuvio. La bella showgirl venezuelana, felicemente fidanzata con il modello italiano Filippo Di Renzo , posa per la campagna pubblicitaria di una fiera del matrimonio che si terrà a dicembre a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Body di pizzo, autoreggenti e tacchi vertiginosi, Mariana è una sposa sexy e poco vestita, ma presto la vedremo anche senza veli...

Mariana Rodriguez sarà protagonista del calendario 2016 della rivista For Men Magazine in cui regalerà ai fan 13 scatti hot. Intanto la modella e showgirl nata a Caracas è volata a Napoli per lo shooting in abiti nuziali. La Rodriguez vive un momento molto felice grazie alla relazione con il suo Filippo. I due sono inseparabili sui social e fuori e la loro storia pare andare a gonfie vele. Andranno presto all'altare? Mariana intanto fa le prove.