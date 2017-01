Mariana Rodriguez, nuovi scatti bollenti dal backstage del calendario 2015

12:47 - Spuntano su Novella 2000 nuovi scatti dal backstage del calendario bollente del 2015 di Mariana Rodriguez. La sensuale modella venezuelana, a Roca, posa senza veli proprio come mamma l'ha fatta. Con un fisico mozzafiato, tutto da ammirare, copre appena le parti intime con le mani; il seno, suo punto di forza per sua stessa ammissione, è una delle tante armi di seduzione: passata da una quinta a una terza misura è "chirurgicamente" perfetto.

Nulla a che vedere con Belen, anche se per molti il paragone viene naturale. Mariana vanta curve che parlano da sole ed è pronta a farsi strada nel mondo dello showbiz, certa di trovare un giusto posto. Protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express si è fatta notare per la sua bellezza tanto da essere ingaggiata per un ruolo nel film di Neri Parenti, "Ma... tu che segno 6?", in uscita nelle sale italiane l'11 dicembre 2014, parte che pare fosse destinata alla Rodriguez argentina.



E poi c'è il calendario che, siamo certi, andrà a ruba perché resistere a tanta bellezza è praticamente impossibile. Basta assaporare alcuni scatti del backstage per capire che regalerà a molti un anno infuocato. In Salento, posa completamente nuda con la sua compagna di set, Laura Forgia, professoressa dell'Eredità, mettendo in mostra la sua fisicità prorompente. Mariana, evidenzia curve "pericolose", da quelle del seno fino a scendere ai fianchi e al suo tonico lato B. Un vero spettacolo... da sfogliare per 12 mesi.