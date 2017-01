Mariana Rodriguez, in topless e bikini lancia la sfida a Belen

A dire il vero la sexy venezuelana se ne va per la sua strada e non sembra avere intenzioni belligeranti nei confronti della sua omonima argentina. La sua bellezza e il suo fascino, acqua e sapone, però sono armi pericolose nello showbiz. E lei lo sa. Uscita da poco da Pechino Express, che la splendida modella ha scelto come trampolino di lancio, Mariana è stata subito "notata" e ingaggiata per l'ultimo film di Neri Parenti, "Ma… Tu di che segno 6?" in uscita nelle sale italiane l'11 Dicembre 2014. C'è chi dice che abbia rubato la parte a Belen, ma a Vanity Fair lei nega. Certo è che negli scatti di questo backstage, in bikini, lingerie e in topless coperto, ora dalle braccia, ora dalle pagine di un giornale, maliziosa e seducente, con quel corpo mozzafiato e quelle forme perfette la new Rodriguez è davvero irresistibile. Un corpo a corpo con Belen sembra inevitabile. E che vinca la migliore!