Mariana Rodriguez, il backstage hot del Calendario For Men

Sale la febbre da calendario 2016. E ai box di partenza ecco arrivare anche la bellissima Mariana Rodriguez. Le curve sexy e mozzafiato, ma soprattutto scoperte, della sensualissima modella venezuelana saranno protagoniste dei 12 mesi bollenti della rivista maschile For Men Magazine. Le foto saranno realizzate da Settimio Benedusi nella location di Villa Lario, sul lago di Como, ma intanto godetevi il backstage esclusivo per Tgcom24.

Mariana Rodriguez ammicca mezza nuda mentre si fa immortalare dietro le quinte per scatti che si preannunciano davvero esplosivi. La modella entra così a far parte della prestigiosa rosa di bellezze dello showbiz, che hanno posato per il Magazine For Men, da Nina Moric a Cecilia Rodriguez, passando per Claudia Galanti, Raffaella Fico e Dayane Mello. Il fresco e innamoratissimo compagno Filippo Di Renzo non può che esserne orgoglioso.