Mariana Rodriguez, curve esplosive per la bellezza venezuelana

12:01 - Labbra carnose, occhi da cerbiatto e fisico da top model. Mariana Rodriguez, 24 anni, venezuelana dalla bellezza esplosiva posa (quasi) senza veli per Maxim esibendo curve perfette appena coperte da un intimo super sexy. Tra reality, calendario, e cinema la showgirl si sta facendo largo nel mondo dello showbiz e c'è chi la paragona all'altra sex bomb Rodriguez, Belen. Anche se lei non ci sta.

Sensuale davanti all'obiettivo posa evidenziando un profilo al cardiopalmo e un seno prosperoso, nonostante sia stato ridotto "per piacere di più agli stilisti e fare foto di moda", afferma con scrupolo. "Il mio corpo mi dà sicurezza - svela al mensile - e non mi sento imbarazzata nell'esibirlo". E perché mai dovrebbe? Sui social riceve continuamente complimenti dai suoi ammiratori e al momento la sua ascesa nel mondo dello spettacolo procede alla grande.



Protagonista dell'ultimo film al cinema di Neri Parenti, Ma tu di che segno 6?, precisa che non ha assolutamente rubato la parte a Belen. "Mi dà molto fastidio il riferimento, perché io sono io. Lei è bravissima e la seguo, ma non capisco il paragone. Alcuni lo dicono perché siamo entrambe latine-americane e perché abbiamo lo steso cognome, ma da piccola nella mia classe eravamo in quindici ad avere lo stesso cognome Rodriguez...".



Intanto, come Belen, non si risparmia scatti infuocati che esaltano la sua silhouette invidiabile. Con un body velato, una culotte in pizzo e un bikini oro conquista il pubblico italiano.