Mariana Rodriguez, curve che parlano da sole

13:57 - Quando si tratta di Mariana Rodriguez c'è poco da dire, più che altro si resta a guardare. Curve sensuali, fascino, forme perfette e sex appeal da far restare a bocca aperta. Di lei, modella venezuelana da poco in Italia poco si sa, se non che ha tutte le carte in regola per sbaragliare le concorrenti dello showbiz. E in questo nuovo shooting in intimo offre l'ennesima prova.

In babydoll trasparente o in reggiseno e slip, in costume o in sottoveste, Mariana sfodera le sue armi seduttive, senza troppa fatica. Una location dal sapore antico e quel corpo così perfettamente scolpito da sembrare una scultura. Scatti mozzafiato e qualche video sui social che rendono omaggio alla sua irresistibile sensualità latinoamericana. Miss Rodriguez non ha che attendere, il suo momento magico sta per arrivare.