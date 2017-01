Mariah Carey, la scollatura esagerata svela qualcosa di troppo

Voce e corpo da urlo, nonostante sia disperatamente cercando di perdere peso con una dieta a base di pesce in vista delle nozze. Mariah Carey, seno bombastico e cosce assicurate per cifre da record tanto quanto le preziose corde vocali, nasconde un segreto. A svelarlo è il settimanale Novella 2000 che pubblica le foto della cantante statunitense a un party francese, in cui arriva con lecca lecca in bocca e cerotto sul capezzolo.

I suoi concerti fanno sold out e le sue forme fanno svenire i fan, ma la bella Mariah pensa alle nozze con il miliardario australiano James Packer. E intanto mostra qualche piccolo accorgimento per rendere ancora più hot la sua silhouette. Lecca lecca in mano e miniabito nero, la Carey mostra non solo una scollatura vertiginosa, ma anche un cerotto copricapezzolo: un trucco per nascondere i capezzoli al vento quando si indossano abiti senza reggiseno e molto scollati. Doveva restare “segreto”, ma una mossa birichina ha svelato più di quanto Mariah volesse.