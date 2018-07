Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni, auguri alla Beatrice de “Il Postino”

La bellissima Maria Grazia Cucinotta, celebre per aver interpretato il ruolo di Beatrice Russo nel film di Massimo Troisi “Il postino”, oggi compie cinquant’anni. Nata il 27 luglio a Messina, ha iniziato a farsi notare partecipando al concorso di Miss Italia, per poi avviare la sua carriera nel mondo della televisione e soprattutto del cinema. Oltre al film “Il postino”, la ricordiamo per aver preso parte a film italiani come “I laureati” di Leonardo Pieraccioni, oppure “Camera da letto”, del 1997, con Diego Abatantuono. Maria Grazia, però, si è fatta notare anche oltreoceano, dove ha recitato nel cast della serie televisiva statunitense “I Soprano” e nel 1999 è apparsa al fianco di Pierce Brosnan, interprete di James Bond, nel film “007, The World Is Not Enough” (“Il mondo non basta”).



Dopo aver dato alla luce Giulia, nata dal matrimonio con Giulio Violati, nel 2005 ha intrapreso l’attività di produttrice cinematografica con il film "All the invisible children", vincitore del Premio Grolla D'oro per essere il film italiano più venduto all'estero, al quale sono seguite altre pellicole, sempre incentrate su tematiche sociali importanti: “Io non ci casco" di Pasquale Falcone, nel quale si racconta la storia di un diciottenne finito in coma in seguito a un incidente stradale, e due film in costume: "Viola di mare" che racconta la storia d'amore tra due donne nella Sicilia dell'Ottocento e la dark comedy "L'imbroglio nel lenzuolo" che, invece, racconta l'arrivo del cinema nel meridione.



Nel 2009 Mariagrazia è stata scelta come madrina per il Festival del Cinema di Venezia e nel 2011 ha debuttato alla regia con il cortometraggio "Il maestro”, focalizzato sul problema dell’abbandono degli anziani. Per poi arrivare al 2012, quando ha realizzato la prima coproduzione ufficiale fra l'Italia e la Cina: “C’è sempre un perché”, una commedia romantica sul cibo, sull'amore e sulla diversità culturale. Dopo questa esperienza Maria Grazia ha deciso di fondare una società italo-cinese che si occupa di far conoscere il nostro Paese in Asia. In un’intervista, ha affermato: “A 50 anni arriva il momento di togliere il 5 e ripartire da 0. Non ci frega più nessuno. E dobbiamo continuare a sognare.”