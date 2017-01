25 febbraio 2015 Maria Elena Boschi si confessa: "Ancora single, ma pronta a fuggire con le amiche" Il ministro si racconta al settimanale "Chi": "Come diceva mia nonna: l'amore non vuole che gli si corra dietro" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:09 - Il ministro greco Yanis Varoufakis (nuovo sex simbol della politica europea)? "Non è il mio tipo". Parola di Maria Elena Boschi che, dopo oltre un anno dalla sua nomina, racconta a "Chi" cosa e come è cambiata la sua vita da quando è diventata ministro. "Poco nel privato", aggiunge, spiegando di essere ancora single: "Ma, come diceva mia nonna: l'amore non vuole che gli si corra dietro".

Tra i progetti extra politici della giovane ministro spunta una "fuga" con le amiche: "Ho già in tasca il biglietto aereo. Partiremo ad aprile, solo per tre giorni. L'ultima volta, con le mie amiche storiche siamo state in Croazia, ma si parla della scorsa estate. Vorrei "scappare" più spesso, ma non si può proprio".



"Dimagrita? Macché, ho ripreso due chili. Con questi ritmi si mangia in maniera disordinata. Non ho tempo per la palestra. Il carico di lavoro è aumentato rispetto a quando facevo l'avvocato. Lamentarmi però sarebbe ingiusto. Faccio un lavoro bello e appassionante, mentre purtroppo molti miei coetanei sono costretti ad arrangiarsi ancora con lavoretti precari o poco remunerati", continua il ministro, che quindi conclude: "Cosa mi manca? Fare una tranquilla passeggiata e andare al cinema qualche volta, forse. Per il resto non ho cambiato le mie abitudini casalinghe: stiro, lavo, pulisco la casa, faccio la spesa. Mi aiuta qualcuno? Finora no".