Maria Elena Boschi, sguardi, sorrisi e complicità "sospetti" con l'amico... dagli slip bianchi

Altro che vacanze da single all'insegna della monotonia in Versilia, con fratello e famiglia a seguito! Maria Elena Boschi è approdata sull'isola dei vip e a Formentera sembra divertirsi parecchio, come mostrano gli scatti del settimanale Chi. Tacchi alti, mini abito e sorriso splendente... e la bella ministra sembra avere anche un compagno speciale, con cui è tutta sorrisi e complicità. Flirt in arrivo?

Tra star, starlette, vip e calciatori, che affollano l'isola delle Baleari, ecco quindi anche lei, la giovane ministra, che dopo le pressioni dell'ultimo mese si è concessa un break sabbatico dalla politica.



Tolto il tailleur istituzionale e l'aria seria e un po' bacchettona, la Boschi sembra davvero rinata. Sale disinvolta sulla moto di un'amica inforcando il casco, e poi al bar con Enrico, aitante avvocato moro di Grosseto, che la ministra conosce da quando lei lavorava in un importante studio legale prima di entrare a far parte della squadra di Renzi, è tutto un gioco di sguardi, sorrisi e intima complicità. Tra i due l'intesa è più che evidente.



La Boschi condivide con lui e con altri amici, tra cui anche l'ex fidanzato Francesco Bonifazi, tesoriere Pd, una villetta a Formentera. Negli scatti di Chi ecco comparire Enrico, mentre esce da una porta finestra della sua stanza, fisico in forma e slip bianchi... un po' "demodé". Poi in spiaggia riecco Maria Elena in bikini, lo stesso che avevamo già visto a Marina di Pietrasanta.



Qualche giorno di relax e puro divertimento e chissà che non ci scappi anche il flirt. Sembra infatti che se non proprio il cuore, almeno il sorriso di Maria Elena Boschi si sia acceso per l'affascinante avvocato grossetano.