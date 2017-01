Maria Elena Boschi, parla l'ex fidanzato: "Già all'università aveva una marcia in più"

Si chiama Tommaso Romoli, è un notaio fiorentino, ed è stato un amore di gioventù del ministro Maria Elena Boschi. A farsi raccontare la storia di quella liasion è stato il settimanale "Chi", che ne pubblica l'intervista nel numero in edicola mercoledì. "Siamo stati insieme per un anno. Lei aveva vent'anni io venticinque - racconta Romoli -. Lei era la ragazza più sveglia dell'Università, già allora era chiaro che aveva la stoffa per superare le altre".

Fiorentino doc, ma con studio a Cembra, in provincia di Trento, e a Riva del Garda, il 39enne notaio ha raccontato in esclusiva a "Chi" la sua storia d'amore con quella che, oltre che politico apprezzata, è diventata una delle donne più corteggiate d'Italia. "La nostra storia è finita come finiscono tante storie a vent'anni - ha spiegato -. Perché ci si scopre diversi, perché alla fine le strade divergono. Insomma nessuna tragedia".



Una storia finita ma in realtà i contatti non sono mai stati persi del tutto. "Siamo rimasti in buoni rapporti - continua -. Le ho fatto anche le congratulazioni per la nomina a ministro. Con Maria Elena al Governo mi sento tranquillo: è una tosta e fra qualche anno la vedrei bene al Colle".