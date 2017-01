Maria Elena Boschi, il ministro in spiaggia sfiora l'incidente hot

Estate di relax per il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi , pizzicata nel bel mezzo di 'grandi manovre' dal settimanale "Chi". Stesa sul lettino, la Boschi si è infatti slacciata la parte superiore del bikini per avere una tintarella uniforme. Una mossa azzardata, che rischiava di scoprire il seno... ma niente sfugge al suo occhio vigile! Con le mani ha subito riacchiappato il costume birichino, scongiurando l'incidente hot.

I paparazzi la seguono costantemente alla ricerca di scatti piccanti, ma la Boschi non si fa prendere in castagna. Dopo aver passato il Ferragosto a Forte dei Marmi, in compagnia di un buon libro, ora rieccola sul litorale di Marina di Pietrasanta insieme ad alcuni amici. Chiacchiere sotto l'ombrellone, bagni di sole e tanto riposo per il ministro, ma niente di più... anche per questa volta lo scandalo al sole è scongiurato.