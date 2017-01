Margherita Zanatta, ecco le sue vacanze da single a Formentera

Vacanze fuori stagione con gli amici a Formentera per l'incontenibile Margherita Zanatta, indiscussa protagonista del Grande Fratello 11. In riva al mare l'ex inquilina si cimenta in una ruota in costume con tanto di inchino finale. Performance e fisico non passano inosservati. Agile e filiforme, supera a pieni voti la prova bikini.

"Ieri, per la prima volta in vita mia, sono salita su un cavallo. Sono andata a passeggio, al trotto e al galoppo in spiaggia... E me la son fatta sotto!!! Poi... Tra le tante "prime volte" è comparsa anche lei: LA TEMUTISSIMA RUOTA!", scrive Margherita su Instagram mentre posta il video della sua esibizione ginnica davanti agli amici. Con un bikini marrone che mette in risalto le sue lunghe gambe, il ventre piatto e un tonico lato B conferma di essere sempre esuberante. Proprio come si era fatta conoscere nella Casa di Cinecittà. Un tramonto spettacolare, una gita a cavallo con gli amici e tanta libertà. Ecco la vacanza perfetta della Zanatta che da qualche mese ha chiuso definitivamente la sua storia con Niccolò Banfi...