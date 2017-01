Mare o monti, ecco le vacanze vip

10:03 - Belen Rodriguez, Federica Fontana, Laura Torrisi scelgono i monti. Martina Colombari, Elena Barolo, Anna Tatangelo il mare d'inverno. Piccoli assaggi di vacanze natalizie per le vip che si concedono qualche giorno di relax. Caterina Balivo passeggia per i mercatini di Brunico, Laura Torrisi si lascia coccolare nella spa di Merano, mentre la Barolo sfoggia i bikini sulla spiaggia di Miami.

Belen, Stefano De Martino e il piccolo Santiago si sono regalati un weekend sulla neve tra baci appassionati di coppia, coccole e panorami mozzafiato. Anche Laura Torrisi, in vacanza proprio nel giorno del suo compleanno, ha approfittato del clima natalizio per stare con la piccola Martina. Ma anche per qualche trattamento nella spa con l'amica, un giro nella pista di pattinaggio e qualche passeggiata tra le valli. Federica Fontana ha respirato “aria fresca”, come cinguetta lei.



Hanno scelto invece il mare d'inverno Martina Colombari, Billy Costacurta e Achille. La ex reginetta di bellezza si è scattata selfie sulla spiaggia cinguettando “mare profumo di mare...”. Mare, ma caldo per Anna Tantangelo ed Elena Barolo a Miami. Per la cantante una toccata e fuga per lavoro insieme al compagno Gigi D'Alessio. Per la ex velina invece una vera e propria vacanza tra le onde, a sfoggiare costumi e a prendere un po' di tintarella con il fidanzato Alessandro Martorana.