Marcuzzi, sexy "suocera" in vacanza con il figlio e la sua fidanzatina

Paura superata per Alessia Marcuzzi e meritato relax nella splendida isola di Formentera. Il settimanale Chi mostra infatti in esclusiva per Tgcom24 gli scatti della bella conduttrice in vacanza con il marito Paolo Calabresi Marconi, il figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e la sua fidanzatina, Sole. All’inizio dell’estate Tommaso era stato ricoverato in ospedale per una polmonite, per questo è bello vederlo ora al mare con la mamma in ottima salute.