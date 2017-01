Marco Borriello smentisce sul social la relazione con Belen

Marco Borriello rompe il silenzio sulla presunta storia con Belen e si affida al social per chiarire la sua situazione sentimentale. "Sono un uomo LIBERO e non ho alcuna relazione sentimentale UFFICIALE in atto con NESSUNA persona", sottolinea pubblicando uno scatto con la Rodriguez, sua ex fiamma.

Dopo le immagini pubblicate dal settimanale "Chi" in cui veniva mostrato un bacio tra il calciatore e la showgirl argentina, è proprio Borriello a voler far luce una volta per tute sulla questione con un messaggio che lascia pochi spazi ad ulteriori fraintendimenti: "Buongiorno a tutti. Visto che negli ultimi giorni sono stato protagonista di alcune vicende (soprattutto legate alla mia vita privata), ci tenevo a chiarire alcuni punti così evitiamo il teatrino... Sono un uomo LIBERO e non ho alcuna relazione sentimentale UFFICIALE in atto con NESSUNA persona. Sono dunque LIBERO di vedere chi voglio, quando voglio, senza dover rendere conto a NESSUNO!!! Per quanto riguarda le persone che mi accusano di essermi venduto al gossip, posso solo dire che ho gia' dato mandato al mio legale di sporgere querela nei confronti del giornale che ha pubblicato le foto scattate nella MIA PROPRIETA' PRIVATA!!! Le foto scattate in casa MIA le mostro IO,quando, a chi e in che maniera voglio,senza dover vivere con il timore che qualche estraneo possa fotografarmi e pubblicarmi in prima pagina!!! Credo di essere stato abbastanza chiaro".



E intanto, secondo un'indiscrezione di Dagospia: "Dietro il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Marco Borriello si nasconderebbe un terzo incomodo: si vocifera che nel cuore del calciatore ci sarebbe una internauta di grido. Pare siano in circolazione gli screenshot delle conversazioni tra i due. Veri? Falsi? Attendiamo sviluppi. In ogni caso, la voce a Milano gira da tempo". Sarà forse questo il motivo che ha spinto il calciatore a specificare la sua situazione sentimentale?