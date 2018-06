Marco Borriello compie 36 anni, torta e festa a Ibiza

Le buone abitudini non si perdono, per questo, come lo scorso anno, Marco Borriello festeggia il compleanno nella sua villa a Ibiza. Al momento nessun party in grande stile per l'affascinante calciatore che spegne 36 candeline, ma una torta tra pochi amici. E al calare della notte l'attaccante si sposta in uno dei locali più esclusivi dell'isola.