Marco Borriello, acrobazie hot in barca con una biondina

Il bomber aveva notato le curve dell'amica già in spiaggia, ma una volta in alto mare la situazione si è scaldata. Mentre lei si piega in avanti per immortalare l'animale marino, lui la cinge amorevolmente da dietro forse per non farla cadere. Un contatto pericoloso e inatteso, che sembra cogliere di sorpresa anche la ragazza.



Marco però non è più un lupo di mare solitario. Ad attenderlo a terra c'è infatti la modella brasiliana Larissa Schmidt, con cui fa coppia da qualche tempo. Pare che tra i due le cose si stiano facendo serie e che l'abbia già presentata in famiglia e al grande amico Bobo Vieri. Non per questo, però, rinuncia alle sue frequentazioni femminili. Ma con uno come lui è meglio mettere da parte la gelosia...