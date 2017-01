19 novembre 2014 Marco Bocci e Laura Chiatti, una love story nel segno dell'accelerazione L'attore ha la passione per le auto da corsa, lei lo guarda con apprensione dagli spalti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:20 - Si sono conosciuti, innamorati, sposati e stanno per diventare genitori, tutto nel giro di un anno. La love story tra Marco Bocci e Laura Chiatti è nel segno dell'accelerazione. In tutti i sensi. L'attore infatti non ha saputo rinunciare ad una sua grande passione: le corse in pista con auto sportive. A Laura, al settimo mese, non resta che guardare con apprensione dagli spalti il suo uomo correre a 100 all'ora, come mostrano gli scatti di Diva e Donna.

La preoccupazione è dipinta sul volto della bella attrice, che sta per diventare mamma e preferirebbe forse un passatempo più rilassante da condividere con il marito. Il futuro papà invece non si cruccia del pericolo e, temerario e coraggioso, scende in pista per una corsa a tutta velocità. Nemmeno il pensiero del bebè in arrivo lo può fermare.



Del resto l'unica passione che offusca quella per la sua splendida moglie è proprio la passione per le auto da corsa e per l'alta velocità. Laura si adegua, è in ansia, ma da brava mogliettina "concede" a Marco di continuare a seguire il suo pericoloso hobby. Tra coniugi, l'ha già imparato, bisogna sempre scendere a compromessi! E poi perché vietare al suo uomo di andare a tutta velocità, in fondo la loro love story è nata e cresciuta tutta all'insegna dell'accelerazione... a va davvero a gonfie vele!