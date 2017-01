10 novembre 2014 Marco Bocci e Laura Chiatti, settimo mese e preparativi per il bebè in arrivo Manca poco per i due futuri genitori e la lista nascita è pronta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:15 - Lontani dalla ribalta, lontani da passerelle e lustrini. Marco Bocci e Laura Chiatti si preparano così a diventare genitori, fra meno di due mesi. "Rifugiati" in un paesino vicino a Perugia, nella loro Umbria, da dove entrambi provengono, hanno scelto di evitare il più possibile i riflettori. "Di Più" li ha però sorpresi in un negozio per bambini, dove i due hanno allestito la lista nascita, a scegliere carrozzina e corredo per il bebè in arrivo.

Come per il matrimonio la "lista nozze", anche per l'arrivo di un bebè ecco quindi la "lista nascita". Amici e parenti potranno scegliere cosa regalare al bambino, tra abitini, passeggini, giochi e utili oggetti di prima necessità.

Laura e Marco non hanno perso tempo e da futuri genitori super organizzati ne hanno allestita subita una nel negozio vicino a Perugia dove hanno fatto un giro di perlustrazione per comprare carrozzina e qualche vestito.

Laura è bellissima, il pancione ben in vista sotto un abitino leggero senza maniche, lo sguardo radioso e gli occhi luminosi e felici, come solo le future mamme possono avere. L'attrice è in splendida forma, altro che sovrappeso, come alcuni giornali avevano ingiustamente scritto qualche settimana fa: "Non sono obesa e il mio peso è ottimo" si era subito difesa la Chiatti visibilmente arrabbiata, "E al sesto mese ho preso solo 5 chili".



Adesso però di tutta questa sterile polemica a Laura non sembra importare più nulla. Da Roma è scappata via, troppa visibilità, troppi paparazzi. In Umbria con il suo neo-maritino al fianco, può vivere più serenamente la sua prima maternità. Ed è qui che nascerà il piccolo, un maschietto. Poi i due futuri genitori torneranno ad "apparire" pubblicamente. Maria De Filippi li ha invitati ad una delle prime puntate della nuova edizione di "C'è posta per te", che partirà a gennaio. E allora saranno già in tre.