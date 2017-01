Marco Bocci e Laura Chiatti, festa per Enea

Enea, nato a Perugia il 22 gennaio 2015, ha festeggiato il compleanno all'insegna di Topolino e Minnie tra palloncini dolcetti a tema e regali. Quello che sembra averlo colpito di più è stata una macchinina gialla che il primogenito della coppia spinge con soddisfazione.



Tra pochi mesi arriverà un fratellino per Enea. Il gossip di una nuova dolce attesa gira da diverse settimane e Bocci in una recente intervista al settimanale Grazia ha scelto di confermare tra le righe. Poco dopo è arrivato un fiocco azzurro sull'Instagram della Chiatti. I bene informati dicono che la cicogna è attesa per maggio .